Москва, 12 мая, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Глупостью и нравственным преступлением назвали в Совфеде решение властей Киева разорвать договоры о побратимстве, партнерстве и сотрудничестве с Москвой, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Nick Grapsy Памятник основателям Киева на набережной Днепра

«Власти Киева — матери городов русских — объявили о разрыве побратимских отношений с его исторической преемницей — Москвой. Уму непостижимо: маразм, глупость, нравственное преступление», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич. «Преступление перед нашей общей историей, негодная попытка разрубить ее нить, связывающую два наши великих города», — возмущен он.

«Все это ужасно для ветеранов, освобождавших Киев от фашистов. Все это непереносимо для всех нас, россиян, для которых Киев — по-настоящему родной город. Все это, наконец, чревато для Киева, который вы, горсовет, сознательно уничтожаете, превращая в местечковый город», — отметил сенатор.