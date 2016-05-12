Киев, 12 мая, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Городской совет Киева постановил отменить все соглашения о «побратимских отношениях» между столицей Украины и Москвой. Об этом сегодня, 12 мая. сообщил в своем Facebook заместитель Киевского городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Марка Почты СССР, выпущенная к 300-летию воссоединения Украины с Россией

Он приложил фотографию письма, которое власти Киева направили российскому правительству. В письме украинская сторона в очередной раз обвиняет Россию в «аннексии» Крыма и «оккупации» части Донбасса. В связи с этим власти Киева решают расторгнуть все побратимские отношения с городом Москва.

Письмо российскому правительству исполнительные власти Киева направили после того, как киевский городской совет принял решение в одностороннем порядке расторгнуть все ранее подписанные договора про побратимство, партнерство и сотрудничество с городом Москва.

Стоит отметить, что этой инициативой в Киевсовете выступили депутаты националистической партии «Свобода». Они потребовали расторгнуть побратимские отношения между украинской столицей и рядом городов России, в том числе Москвой и Санкт-Петербургом.