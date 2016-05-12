Берлин, 12 мая, 2016, 21:21 — ИА Регнум. МИД Германии отозвал египетского посла, чтобы выразить озабоченность в связи с закрытием немецкого фонда в Египте, передает Associated Press.

gradstudyabroad.ru Фонд Фридриха-Науманна

Секретарь министерства Маркус Едерер попросил посла Бадра Абделлати открыть отделение Фонда Фридриха-Науманна, близкого к Свободной демократической партии Германии.

В заявлении МИД ФРГ говорится, что правительство продолжит поддерживать «соразмерными мерами» работу немецких политических фондов в Египте. В нем отмечается также, что фонды «должны быть в состоянии делать (их работу) в атмосфере растущего политического давления по гражданскому обществу».

Фонд Фридриха-Науманна на своем сайте пишет, что в 2014 году переместил свой главный офис в Иорданию, но сохранял небольшой филиал в Египте.