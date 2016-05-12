Ставрополь, 12 мая, 2016, 21:19 — ИА Регнум.



kislovodskinfo.ru Мемориал «Солдатам Родины» в Кисловодске

В полиции Ставропольского края проводится проверка по факту поджига сигареты девушкой от «Вечного огня», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Проверка началась на основании публикации фотографии в ряде СМИ. На фото девушка поджигает сигарету от пламени на мемориале «Вечный огонь» в городе Кисловодске.

В настоящее время полиция устанавливает личность девушки. Проверка находятся на контроле начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Напомним, ранее прокуратура также взяла ситуацию под свой контроль. Девушка в Кисловодске разместила свое фото в соцсетях с подписью «Нашла выход из ситуации, когда нет зажигалки». После она удалила фотографию, но снимок разлетелся в соцсетях и вызвал общественный резонанс.

В 2013 году на 9 мая была подобная ситуация, когда несколько молодых людей во время празднования Дня Победы устроили фотосессию у мемориала героям Великой Отечественной войны «Танк Т-34» в Ставрополе с куклой, предназначенной для сексуальных утех. Ситуация вызвала негодование жителей региона и правоохранительные органы отреагировали на резонанс. Тогда 22-летний студент одного из ставропольских вузов, 28-летний житель Ставрополя получили условные сроки наказания. Ещё один из участников «фотосессии» отчислен из университета.

А в апреле 2016 года двое мужчин получили один год в колонии общего режима за осквернение мест захоронения погибших при фашистской оккупации солдат и офицеров Красной Армии в селе Донском Труновского района Ставрополья. Мужчины, чтобы согреться, сожгли возложенные цветы на мемориал «Вечная Слава» в парке, который является братской могилой солдат и офицеров Красной Армии, погибших в период фашисткой оккупации района в 1942 — 1943 годы.