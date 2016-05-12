Анкара, 12 мая, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заставил премьер-министра Ахмета Давутоглу провести 22 мая экстренный съезд возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и подать в отставку с поста её председателя. Одновременно Эрдоган обвинил Давутоглу в тайном сотрудничестве с движением известного турецкого богослова Гюлена, якобы готовившего государственный переворот в Турции.

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От Давутоглу потребовали также представить Эрдогану дневниковые записи, которые он, как считает турецкая разведка, вел с первых дней своего нахождения в правительстве в должности главы внешнеполитического ведомства. Давутоглу может озвучить некоторый сценарий, согласно которому Эрдоган готовит «развал страны».

Депутат от оппозиционной партии Мухаррем Индже заявил с связи с этим: «Эрдоган намерен взвалить на Давутоглу все ошибки правительства за последние годы — от сирийского кризиса до провала в решении «курдского вопроса», а потом сделать из него террориста… Если вначале была ETÖ — Террористическая организация «Эргенекон», потом появилась FETÖ — Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена, то теперь на смену этим организациям придёт DOTÖ — Террористическая организация Давутоглу».