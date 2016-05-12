Псков, 12 мая, 2016, 21:11 — ИА Регнум. На свободных площадях Дедовичской ГРЭС могут разместиться три новых инвестиционных проекта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сегодня, 12 мая, заявил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Владимир Кушнир.

qip.ru Псковская ГРЭС (пос. Дедовичи)

По его словам, в стадии проработки находится проект по выращиванию тепличных овощей с объёмом инвестиций около 2 млрд рублей. Ещё один инвестор рассматривает возможность запуска в Дедовичах завода по изготовлению специальных противопожарных дверей, вложив в проект около 150 млн рублей.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания завода по производству высокооктанового бензина из газа. По словам Владимира Кушнира, инвестора привлекает близость к границе и удобное автомобильное сообщение. Объём инвестиций составит порядка 3 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская (Дедовичская) ГРЭС оказалась под угрозой закрытия. Собственник электростанции — ОГК-2, контролирующим акционером которой является ООО «Газпром энергохолдинг» (100%-е дочернее общество ОАО «Газпром»), — принял решение об оптимизации издержек и освобождении от непрофильных активов, в их числе оказалась и Псковская ГРЭС. Власти региона при этом заявили, что ищут пути для сохранения ГРЭС в Дедовичах — на электростанции трудятся 375 человек, а Дедовичи называют «посёлком энергетиков».