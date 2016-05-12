Ташкент, 12 мая, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП Узбекистана с прежних 7,2% до 6,5% в 2016 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчет банка.

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Прогноз по снижению ВВП Узбекистана обусловлен давлением внешних факторов, связанных с ценами на мировых рынках сырья, а также внутренними структурными проблемами.

ЕБРР прогнозирует, что в 2017 году экономика Узбекистана сбавит темпы развития — до 6,2%.

Кроме того, снижение роста ВВП, по мнению экспертов банка, связано со снижением объемов денежных переводов в Узбекистан со стороны мигрантов, трудящихся в России.

ЕБРР отмечает тенденцию по снижению темпов торговли с такими основными партнерами Узбекистана, как Россия и Китай.