Москва, 12 мая, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьер Дмитрием Рогозиным и главой «Роскосмоса» Игорем Ивановым. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

kremlin.ru На совещании по вопросам развития авиастроения

На встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием нового космодрома «Восточный» в Амурской области. Также затрагивались вопросы совершенствования космической отрасли в целом.

Рогозин и Комаров доложили президенту о мерах, которые были приняты по итогам расследования причин, повлекших за собой перенос первого пуска ракеты-носителя с «Восточного», изначально запланированного на 27 апреля.

«По следам дисциплинарных взысканий Рогозин и Комаров информировали президента о принятых мерах совершенствования работы отрасли, включая и кадровые меры в отношении руководителя екатеринбургского предприятия «НПО автоматики», — подчеркнул Песков.

Напомним, первый пуск с «Восточного», запланированный на 27 апреля, пришлось перенести на 28 апреля. В ракете-носителе был неисправный кабель, через который не прошел сигнал о заправке топливных баков, в следствие чего автоматика отменила пуск.

Этот кабель был изготовлен екатеринбургским «НПО автоматики». Президент Путин, который присутствовал на космодроме с 27 по 28 апреля, объявил выговор Рогозину и Комарову, а также вынес постановление о неполном служебном соответствии гендиректору «НПО автоматики» Леониду Шалимову.

Шалимов был временно отстранен от работы на время расследования причин срыва первого пуска. 5 мая стало известно, что Шалимов подал в отставку.