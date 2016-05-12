Тегеран, 12 мая, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал Хасан Фирузабади обвинил Вашингтон в поддержке террористических группировок и продолжении кровопролитной войны в Сирии для влияния на предстоящие президентские выборы в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Администрация Белого дома и президент Обама добиваются победы своей партии на выборах. Даже если для этого нужно поддерживать террористов и проливать кровь невинных людей. Вопреки мечтам и желаниям США, президент Сирии Башар Асад останется у власти. Сирийский народ выстоит и разгромит врага», — приводит слова генерала Sepah News.

Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 г. Тегеран с самого начала конфликта оказывает всестороннюю поддержку Дамаску. На стороне сирийской правительственной армии воюют иранские военные.

В марте заместитель командующего сухопутными силами Ирана Али Арастех заявил о подготовке спецназа и снайперов для отправки в зону сирийского конфликта. Согласно отчету Сирийского центра политических исследований, за время конфликта погибло более 470 тыс. человек и около 1,9 млн получили ранения разной степени тяжести.