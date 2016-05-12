«Спартак» одолел «Урал» и вышел на пятое место в РФПЛ
Екатеринбург, 12 мая, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Столичный футбольный клуб «Спартак» победил со счетом 1:0 екатеринбургский «Урал» в матче 28-го тура чемпионата России. Игра состоялась сегодня, 12 мая, в Екатеринбурге.
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Игроки столичного футбольного клуба «Спартак»
Единственный мяч в игре забил полузащитник «Спартака» Квинси Промес на 40-й минуте игры.
Таким образом «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РФПЛ с 47 очками. «Урал» занимает восьмую строчку с 36 очками.