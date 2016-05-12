Калининград, 12 мая, 2016, 20:42 — ИА Регнум. В строящемся микрорайоне Калининграда появится улица имени маршала Победы, четырежды Герой Советского Союза Георгия Жукова. Такое решение приняли депутаты горсовета Калининграда на сегодняшнем заседания комиссии по местному самоуправлению.

Маршал Жуков у Бранденбургских ворот в Берлине.1945 год

Будущая улица имени полководца расположена в микрорайоне Сельма у храма Александра Невского перпендикулярно улице Панина, названной в честь русского губернатора Кёнигсберга в 18-м веке.

По словам депутатов, в ближайшее время на этом участке начнётся строительство первого многоэтажного дома, который будет иметь адрес — улица Маршала Жукова, 1. На этом доме установят мемориальную доску маршалу.

ИА REGNUM уточняет, что, согласно архивным данным, Георгию Жукову не суждено было побывать ни в Кёнигсберге, ни в Калининграде. 19 ноября 2016 года исполняется 120 лет со дня рождения маршала Победы.