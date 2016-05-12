В Калининграде появится улица Маршала Жукова
Калининград, 12 мая, 2016, 20:42 — ИА Регнум. В строящемся микрорайоне Калининграда появится улица имени маршала Победы, четырежды Герой Советского Союза Георгия Жукова. Такое решение приняли депутаты горсовета Калининграда на сегодняшнем заседания комиссии по местному самоуправлению.
Будущая улица имени полководца расположена в микрорайоне Сельма у храма Александра Невского перпендикулярно улице Панина, названной в честь русского губернатора Кёнигсберга в 18-м веке.
По словам депутатов, в ближайшее время на этом участке начнётся строительство первого многоэтажного дома, который будет иметь адрес — улица Маршала Жукова, 1. На этом доме установят мемориальную доску маршалу.
ИА REGNUM уточняет, что, согласно архивным данным, Георгию Жукову не суждено было побывать ни в Кёнигсберге, ни в Калининграде. 19 ноября 2016 года исполняется 120 лет со дня рождения маршала Победы.