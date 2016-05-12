Москва, 12 мая, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Госдуме намерена завершить весеннюю сессию на три недели раньше запланированного. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, соответствующий проект постановления внес в Госдуму комитет по регламенту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Предлагается провести завершающие пленарные заседания созыва в период с 6 июня по 25 июня, а с 26 июня по 6 августа — работу депутатов с избирателями. Далее по графику — «парламентские каникулы», то есть время отпуска, которое парламентарии также проведут в подготовке к выборам.

Ранее предполагалось, что только после 17 июля депутаты могут разъехаться в регионы и активно готовиться к выборам, которые намечены на 18 сентября.