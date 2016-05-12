Владикавказ, 12 мая, 2016, 20:30 — ИА Регнум. В Доме правительства временно исполняющий обязанности главы РСО-Алания Вячеслав Битаров встретился с жителями населенных пунктов Тарское и Нижняя Саниба Пригородного района. Как сообщили 12 мая корреспонденту ИА REGNUM в администрации руководителя региона, разговор шел вокруг распределения земель сельхозназначения и перспектив развития сельских поселений.

Архип Куинджи. Снежные вершины гор. Кавказ. 1890-1895

Беседа началась с инициативы, которую озвучили жители селения Тарское — есть необходимость сформировать крепкое хозяйство, объединив тем самым земли сельскохозяйственного назначения бывшего колхоза имени Коста Хетагурова. Однако экономически состоятельная идея в очередной раз вошла в противоречие с ситуацией вокруг сложившегося в настоящее время сложного земельного вопроса в регионе.

По словам сельчан, в некогда процветающем колхозе на учете числились 1780 гектаров земли. Исторически и географически сложилось так, что 1079 гектаров — это так называемые дальние поля, расположенные недалеко от селения Чермен и в непосредственной близости к административной границе с Ингушетией. Но именно указанные площади находятся теперь в ведении СПК «Агрофирма колхоз имени Коста Хетагурова», которым якобы почти девять лет руководит не житель Тарского. Более того, некоторые арендаторы земледелием и возделыванием культур абсолютно не занимаются, а живут за счет субаренды.

Со своей стороны Вячеслав Битаров выразил согласие с позицией сельчан, которые хотят работать на земле, но свободные территории, для того чтобы работать и кормить семьи, отсутствуют. «Полностью согласен с тем, что необходимо создавать эффективное хозяйство за счет объединения земель. Есть серьезные упущения в системе распределения земель сельскохозяйственного назначения, и разрешение противоречий видится исключительно в правовом поле. Вместе с тем хотел бы предостеречь от какого-либо назидательного и требовательного тона в отношении органов исполнительной власти по земельному вопросу, который для нашей республики является самым актуальным, о чем свидетельствуют многочисленные встречи с сельчанами. Органы исполнительной власти целиком и полностью сосредоточились на данной проблеме и выработали четкий алгоритм предстоящих действий», — подчеркнул Битаров.

По итогам встречи было принято решение о том, что теперь землями в Тарском займется специальная комиссия, на формирование состава которой Вячеслав Битаров отвел недельный срок. В нее войдут ответственные работники центральных аппаратов прокуратуры и МВД, их районных подразделений, депутаты парламента, представляющие интересы избирателей — жителей Пригородного района, в том числе селения Тарское, работники администрации главы РСО-Алания и представители сельского актива

Напомним, что нынешний председатель СПК «Агрофирма колхоз имени Коста Хетагурова» Валерий Макиев был избран руководителем сельхозпредприятия в 2005 году на общем собрании членов колхоза. За короткое время ему удалось отобрать у арендаторов через суд земли хозяйства и погасить миллионные долги по зарплате и налогам. Из числа механизаторов была сформирована бригада, которая занялась возделыванием различных культур. Однако местные жители не пошли работать в СПК. Помощь в уборке оказывали жители соседних населенных пунктов, в том числе из Ингушетии. Поясним, что Валерий Макиев родился и вырос в Тарском, здесь же проживают его родители и родственники.

Сложившуюся ситуацию многие сельчане объясняют тем, что на фоне обострения земельного вопроса в Северной Осетии нашлись люди, которые хотят развалить СПК и прибрать к рукам земельные площади. Как сообщало ИА REGNUM, возврата колхозных земель в собственность сельчан требуют жители Черменского сельского поселения Пригородного района. Такая же ситуация сложилась в ряде поселений Ардонского района.