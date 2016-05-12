Севастополь, 12 мая, 2016, 20:25 — ИА Регнум. В Севастополе проводится проверка по сообщению СМИ об угрозах, поступивших на телефон собкору телекомпании «Звезда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР по Севастополю.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

Сотрудники следственных органов проводят процессуальную проверку по факту публикации 12 мая на официальном сайте телекомпании «Звезда» информации о том, что на личный мобильный телефон собственного корреспондента телекомпании «Звезда» в Крыму, которая в это время находилась на территории Севастополя, звонил мужчина, угрожая убийством ей и членам ее семьи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СКР.

По информации, размещенной на сайте телеканала, утром 12 мая собкору телеканала Виктории Косогляденко позвонил мужчина с незнакомого номера с Украины, который знал, что она работает журналистом на телеканале «Звезда».

«Он сказал, что из-за этого мне следует бояться за свою жизнь и жизни своих близких. Выразился примерно так: «Могут и голову отрезать. Тебе, ребенку или кому-нибудь еще из семьи», — рассказала журналист. Собеседник собкора при этом употреблял в разговоре нецензурные слова и заявлял, что он ненавидит всех, «кто любит Россию и Путина».