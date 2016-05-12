Великий Новгород, 12 мая, 2016, 20:17 — ИА Регнум. В Новгородской области разработан проект регионального закона о дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан, который Новгородская областная дума планирует рассмотреть 25 мая. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 мая, в пресс-центре правительства региона, согласно документу, жители области, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», и труженики тыла, не имеющие оснований для обеспечения жильём в соответствии с федеральным законодательством, смогут получить выплату на капитальный ремонт жилья в размере 20 тысяч рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

«С 2014 года в Новгородской области действовал подобный закон, но тогда 20 тысяч на ремонт домов могли получить только участники и инвалиды Великой Отечественной войны. В преддверии празднования Дня Победы, было принято решение расширить список получателей таких выплат. Я надеюсь, что депутаты поддержат этот законопроект», — прокомментировала проект председатель Новгородской областной думы Елена Писарева.

Средства на реализацию этих мер соцподдержки в размере 1 млн рублей будут выделены из областного бюджета.

Как сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области, которое подготовило законопроект, вопросы социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла постоянно находятся на контроле у губернатора Сергея Митина и членов регионального правительства.

В 2015 году единовременную выплату на ремонт жилья получили 190 участников и инвалидов войны. На эти цели из бюджета области было выделено 3,8 млн рублей. Кроме того, в 2014—2015 годах проведена проверка условий жизни более 18 тысяч ветеранов. По её результатам различные виды помощи и услуги получили 6215 пожилых людей. Более 9 тысяч ветеранов и приравненных к ним граждан прошли в 2015 году диспансерное обследование. В 2016 году медики планируют обследовать 9302 человека.