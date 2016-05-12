Киев, 12 мая, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Верховная рада утвердила в должности генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который до сегодняшнего дня руководил фракцией «Блока Петра Порошенко» (БПП) в парламенте. Голосование по этому вопросу прошло сегодня, 12 мая.

autohelp62.ru Утверждено

За кандидатуру Луценко проголосовали 264 депутата при 226 минимально необходимых.

Напомним, ранее сегодня Рада приняла закон, который позволяет назначать генеральным прокурором лицо без высшего юридического образования. Порошенко этот закон незамедлительно подписал.

Этот законопроект предложила фракция БПП, чтобы протащить Луценко на пост генпрокурора.

Примечательно, что несколько дней назад Рада не поддержала этот законопроект, который существенно снижает квалификационные требований к кандидату на должность генпрокурора.

Из-за этого Порошенко даже пришлось отменить свой визит в Великобританию, который был запланирован на 11−12 мая. В итоге президенту удалось найти доводы для депутатов, чтобы принять законопроект и поставить Луценко на должность генпрокурора.

В апреле Луценко заявил, что Порошенко попросил его стать генеральным прокурором Украины. «Когда мне поставили вопрос — готов ли я, если законодательство будет изменено. Я сказал — я не хочу. Но готов», — заявил Луценко. Он также добавил, что собирается «разрушить до основания» существующую генпрокуратуру, чтобы полностью её реформировать.