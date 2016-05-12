Минск, 12 мая, 2016, 20:10 — ИА Регнум. В Минске 17 мая с рабочим визитом будет находиться делегация политических директоров министерств иностранных дел стран Бенилюкса — Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Об этом 12 мая на брифинге в Минске заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

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Дипломаты Бенилюкса проведут переговоры с главой МИД постсоветской республики Владимиром Макеем, а также его заместителем, курирующим западноевропейскую проблематику, Еленой Купчиной. «В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, обсудят широкий круг тем взаимодействия Белоруссии с Европейским союзом и его странами-членами», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, в феврале Евросоюз решил ограничить санкции, применяемые к официальному Минску, с продлением их действия ещё на год, а в апреле аналогичное решение приняли кандидаты в члены ЕС и партнёры официального Брюсселя. США также смягчили санкции, не отменяя их. После этого об отмене санкций заявила Канада.

Как сообщало ИА REGNUM, 15−16 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Белоруссию с рабочим визитом. Он обменяется с главой МИД постсоветской республики Владимиром Макеем «мнениями по наиболее актуальным проблемам региональной и глобальной безопасности и стабильности», проинформировала пресс-служба МИД РБ. Кроме того, 16 мая в Белоруссию прибудет делегация депутатов Европарламента.

Напомним, Бенилюкс как межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, была создана 5 сентября 1944 года. К этому времени Красная Армия едва завершила освобождение БССР от гитлеровских оккупантов.