Минск, 12 мая, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 15−16 мая посетит с рабочим визитом Белоруссию и обменяется с главой МИД постсоветской республики Владимиром Макеем «мнениями по наиболее актуальным проблемам региональной и глобальной безопасности и стабильности». Об этом 12 мая на брифинге в Минске заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маятник

«Наряду с ежегодными совместными заседаниями коллегий внешнеполитических ведомств двух стран, ежегодный обмен рабочими визитами является традиционной формой тесного взаимодействия министерств иностранных дел Белоруссии и России», — отметил Мирончик.

По его словам, Лавров и Макей обсудят «широкий спектр актуальных вопросов двустороннего белорусско-российского сотрудничества, совместной работы в рамках различных интеграционных форматов». В частности, речь пойдёт о Евразийском союзе, СНГ и ОДКБ, а также будет обсуждены вопросы «взаимной поддержки и согласования подходов к деятельности на площадках международных организаций». Кроме того, «будут затронуты вопросы развития договорно-правовой базы и взаимодействия внешнеполитических ведомств Белоруссии и России».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Могилёве состоялось заседание Совмина Союзного государства Белоруссии и России, на котором были рассмотрены проблемные вопросы двусторонних отношений, а также перспективы сотрудничества в экономической и политической сферах. По итогам переговоров Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков констатировали падение товарооборота в денежном выражении и рост в физическом выражении. Председатель правительства РФ также посетил Буйничское поле под Могилёвом, где развеян прах всемирно известного советского писателя Константина Симонова, не удостоив вниманием обезображенный «белорусизаторами» памятник Александру Пушкину.