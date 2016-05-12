Лондон, 12 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Банк Англии предупредил, что Британии угрожает рецессия, если на референдуме 23 июня граждане проголосуют за выход из состава Евросоюза, передает Business Insider.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

Управляющий банка Марк Карни дал мрачный прогноз о материальных последствиях так называемого «Brexit». Выход из ЕС скажется на инфляции и росте и, «возможно, будет включать техническую рецессию», отметил банкир.

После встречи, на которой члены Комитета по монетарной политике решили сохранить неизменными процентные ставки, они сказали, что выход из ЕС заставит домашние хозяйства и фирмы воздержаться от расходов. Это, в свою очередь, снизит спрос на труд и увеличит безработицу.

«Если проголосуют за выход, это будет иметь материальные последствия и для роста, и для инфляции, и, следовательно, повлияет на состояние валютной политики», — говорится в квартальном отчете Банка Англии.