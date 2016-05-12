Уфа, 12 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) в республике будет производиться за счет взносов собственников помещений и местных муниципальных бюджетов на общую сумму около 2,5 млрд. рублей. Как заявил ИА REGNUM экономист Константин Кузьминых, цена финансирования ремонтных работ в Башкирии ниже, чем в других регионах России.

Евгений Акатьев Уфа. Ветхий фонд

«На сайте некоммерческой организации фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ» представлены три зоны: Северная, Южная и город Уфа, — напомнил экономист. — По данным регионального оператора, в Уфе 5 тыс. 190 МКД общей площадью 24 млн 501 тыс. 471,9 кв. м, в Северной зоне — 6 тыс. 185 МКД общей площадью 11 млн 599 тыс. 51,2 кв.м. и в Южной зоне — 5 тыс. 616 многоквартирных домов общей площадью 16 млн 789 тыс. 497,9 кв.м. Получается, что в Башкирии 16 тысяч 991 многоквартирных домов с площадью 52 млн 890 тысяч 21 кв.м.»

В 2016 году в соответствии с краткосрочным планом в Башкирии запланировано отремонтировать 1063 дома общей площадью 4,1 млн. кв.м., а это 6,26% от общего количества МКД или 7,75% от общей площади МКД. Ремонт будет производиться за счет взносов собственников помещений и местных муниципальных бюджетов на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Ожидается, что условия комфортного проживания при этом улучшат порядка 170 тыс. человек.

Эти цифры собеседник агентства сравнивает с данными по другим регионам ПФО. «К примеру, в Татарии работы по капитальному ремонту многоквартирных домов планируются на 830 объектах программы 2016 года, — отметил эксперт. — Планируется улучшить жилищные условия 194,5 тысяч граждан, а объем финансирования программы составляет 4,7 млрд. рублей, что говорит о почти двойной цене финансирования работ в многоквартирных домах Татарии и существенном отличии региональных практик».

Стоит отметить «ГИС ЖКХ» единую федеральную централизованную информационную систему, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах; работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставке ресурсов, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством. На сегодняшний день в этой системе из 5 тыс. 477 уфимских многоквартирных высоток, в системе «ГИС ЖКХ» отражены сведения о 5 тыс. 339 объектах (данные регионального оператора капремонта НОФ по городу Уфа 5 тыс. 190 многоквартирных домов).

«Система призвана сделать максимально открытым процесс управления многоквартирным домом, обеспечить контроль деятельности управляющих организаций, проводить постоянный мониторинг состояния объектов государственного учета жилищного фонда, — говорит Кузьминых. — Для того чтобы своевременно получать актуальную информацию о счетах за коммунальные услуги, собраниях жильцов, проведенных ремонтных работах и другие нужные сведения в сфере управления МКД, жителям Башкирии нужно зарегистрироваться на едином портале государственных услуг».

Следует подчеркнуть роль региональных властей в сфере капремонта: «Именно региональные власти определяют размер взносов, программу капитального ремонта, а также контроль за расходованием средств, — констатирует эксперт. — Также именно регионы устанавливают льготы. Однако главная задача властей — создать прозрачный и эффективный механизм управления средствами, собираемые с них на капитальный ремонт домов».

«Немаловажна проблема в пассивности жителей в управлении своим многоквартирным домом, — считает Кузьминых. — Законом предусмотрены два варианта сбора средств на капремонт — в так называемый «общий котел» (региональный оператор) и на специальный счет дома. Низкая активность жильцов в управлении домом и создании адресного счёта капитального ремонта дома позволила региональному оператору сосредоточить ресурсы на своем счёте, оставив большую часть жильцов пока только с надеждой о капитальном ремонте».

«Я бы не стал говорить о тотальной пассивности уфимцев в области управления их домами, а так же об их отношению к капитальному ремонту, — выразил свое мнение директор ООО «Жилищный форпост» Василий Попов. — Если посмотреть на непрерывные, без монтажа, видеозаписи общих собраний собственников помещений МКД по выбору управляющей организации, можно предположить, что на жильцов оказывается давление, их намеренно вводят в заблуждение, ими манипулируют. Жильцы отнюдь не пассивны, просто их желания не всегда учитываются».