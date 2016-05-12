Киев, 12 мая, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Городской совет Киева разорвал побратимские отношения с Москвой. Соответствующее уведомление власти украинской столицы отправили российскому правительству. Текст уведомления разместил на своей странице в Facebook заместитель Киевского городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметает

Он пояснил, что в соответствии с решением Киевского городского совета Киев в одностороннем порядке разрывает все ранее подписанные договора про побратимство, сотрудничество и партнерство с городом Москва.

Причина такого решение кроется в том, что власти Украины по-прежнему обвиняют России в «аннексии» Крыма и «оккупации» части территории Донбасса.

«Хоть что-то хорошее за день», — прокомментировал это решение Прокопив, тем самым подтвердив, что социально-экономический кризис на Украине подходит к терминальной стадии.

Напомним, ранее власти украинского города Хмельницкий расторгли побратимские отношения с Тверью и Иваново.

Когда главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать эту тенденцию, он заявил, что она вызывает только сожаление.