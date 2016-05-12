Дюссельдорф, Германия, 12 мая, 2016, 19:30 — ИА Регнум. В немецком городе Дюссельдорф беженцы протестуют из-за жары в «надувном» лагере, в котором их разместили власти Германии. Температуры в помещениях порой доходят до 40%, передает Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Наши дети больны и должны постоянно (идти) в больницу», — жалуется беженка из Ирака. В знак протеста мигранты объявили голодовку. Условия проживания затрудняются также из-за того, что в лагерях завелись мыши и крысы.

Надувные залы состоят из неподвижного основания и эластичной воздухонепроницаемой крыши, которая надувается. Такая конструкция позволяет быстро устанавливать жилища и обходится городу дешевле, чем фиксированные дома.

Водяное охлаждение и теплозащитные пленки должны улучшить залы в Дюссельдорфе. Однако, как говорит пресс-секретарь городского управления, «нам еще некоторое время понадобятся залы». Аренда каждого надувного помещения обходится городу в 96 тыс. евро в месяц.