Москва, 15 мая, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Серия бесплатных кинопоказов, приуроченных к 125-летию со дня рождения русского писателя Михаила Булгакова открылась сегодня в Москве. Фильмы по сценариям и мотивам книг Булгакова будут демонстрироваться с 15 по 22 мая в сети кинотеатров «Московское кино»: «Вымпел», «Звезда», «Искра», «Молодежный», «Сатурн» и «Факел».

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Аз есмь Царь!»

Внимаю зрителей будут представлены:

фантастическая комедия «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая 1973 — фильм, который сегодня буквально наизусть знает вся Россия, снят по пьесе «Иван Васильевич», написанной Булгаковым в 1934—1936 годах. Экранизуя пьесу, Гайдай внёс лишь незначительные изменения, в частности «усовершенствовал» технологию машины времени, так как действие перенеслось с 1930-х в 70-е года, и заменил имя изобретателя Тимофеева с «Николая» на «Александра» (Шурик), как более привычное для героя Александра Демьяненко;

Цитата из х/ф «Дни Турбиных». реж. Владимир Басов. 1976. СССР Конец 1918-го. В разгаре гражданская война

военная драма «Бег» Владимира Наумова и Александра Алова 1970 — фильм снят по мотивам произведений Булгакова «Бег», «Белая гвардия» и «Чёрное море». В основе сюжета — судьба русской интеллигенции, отчаянно пытающаяся спастись в круговороте Гражданской войны. Фильм вошёл в программу Каннского кинофестиваля 1971 года.

Работая над текстом «Бега», автор использовал воспоминания об эмиграции своей второй жены Любови Белозерской и белого генерала Якова Слащева. Из-за цензуры, «Бег» при жизни автора не ставился, а роман «Белая гвардия», хоть и публиковался частично, но воспринимался далеко неоднозначно;

Цитата из х/ф «Морфий». реж. Алексей Балабанов. 2008. Россия Леонид Бичевин в роли Полякова

трёхсерийная драма «Дни Турбиных» Владимира Басова 1976 — фильм по одноимённой пьесе Булгакова, созданной в свою очередь на основе романа «Белая гвардия». События, описанные в пьесе, происходят в Киеве в конце 1918 — начале 1919 годах. Сюжет строится вокруг семьи офицеров Турбиных, жизнь которых рушится на фоне войны и постоянной смены власти;

драма «Морфий» Алексея Балабанова 2008 — фильм снят по сценарию Сергея Бодрова-младшего, написанного им по мотивам цикла Михаила Булгакова «Записки юного врача» и рассказа «Морфий». «Записки юного врача» — почти автобиографичный цикл рассказов на основе воспоминаний Булгакова о своей работе в Никольском. В основе сюжета «Морфия» — дневник врача, который незаметно для себя стал морфинистом.

Литературная известность пришла к Михаилу Булгакову в начале 1920-х, а после премьеры в Московском Художественном театре пьесы «Дни Турбиных» в 1926 году он стал репертуарным драматургом. Однако в 1929 году пьесы Михаила Афанасьевича были запрещены.

В 1930-е Булгаков работал режиссером-ассистентом МХАТа, писал инсценировки и оперные либретто. Главным делом писателя стал философский роман «Мастер и Маргарита», над которым он работал до последних дней. Его творчество получило широкую известность спустя 30 лет после смерти, когда были опубликованы «Мастер и Маргарита» и многие другие сочинения.

Своим мнением о творчестве Михаила Булгакова в комментарии корреспонденту ИА REGNUM поделился прозаик Юрий Лунин: «Секрет неослабевающей популярности Булгакова среди читателей самых разных возрастов, вероятно, никогда не будет раскрыт до конца, как и секрет магии художественного слова вообще. Но одну из подсказок можно найти на читательской полке самого Михаила Афанасьевича, где рядом с исполинской мировой классикой — Данте и Гёте, Толстым и Достоевским — совершенно на равных правах стояли книги Жюля Верна и Майн Рида, Конан Дойла и Луи Буссенара. Философскую глубину первых писатель сумел органично соединить в своих произведениях с занимательностью вторых — синтез чрезвычайно редкий.

Вслед за ещё одним своим учителем, Мольером (красочную биографию которого он подарил нам в романе «Жизнь господина де Мольера»), Булгаков мог легко сказать: «Я беру моё добро там, где его нахожу». Лаконичность Чехова, таинственность и поэтичность Гоголя, остросатирический смех Щедрина, — всё это, унаследованное, перенятое, не помешало Булгакову занять своё неповторимое место в литературе.

Особенно важно творчество Булгакова для молодых читателей. Так, для многих из них его роман «Мастер и Маргарита» становится первым шагом к прочтению настоящего Евангелия (в противовес «евангелию сатаны», данному нам в романе) и, как следствие, первым опытом духовного осмысления своей жизни. С другой стороны, для массы молодых людей Булгаков так и остаётся «автором одной книги». Проблема популяризации других его романов, повестей и рассказов, а так же его самобытной драматургии (не уступающей по фееричности лучшим главам «Мастера») стоит сегодня довольно остро».