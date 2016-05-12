Тирасполь, 12 мая, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья принял в первом чтении инициативу по внесению изменений в Избирательный кодекс о снижении с 50% до 25% порог явки избирателей для признания выборов президента ПМР состоявшимися. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приднестровского парламента.

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Мотивами для внесения изменения стали сложившаяся в республике негативная ситуация с трудовой миграцией и данные по явке в ходе осенних парламентских выборов 2015 года. Тогда средняя явка по республике составила около 47%.

Депутаты также сослались на законодательство РФ, где нет порога явки при голосовании за главу государства и депутатов различных уровней. «Мы убеждены, что снижение порога явки является защитным механизмом с целью сохранения государственности республики. Есть угроза признания предстоящих выборов главы государства не состоявшимися по причине низкой (менее 50%) явки избирателей. Это может стать ударом по нашей государственности», — выразил мнение один из авторов законодательной инициативы Игорь Буга.

Депутат Олег Леонтьев указал на негативную тенденцию неуклонного снижения — с 78% в 1991 году до 52,4% в 2011 году — явки на выборах президента. «Цифры — вещь упрямая. Они свидетельствуют, что явка на президентских выборах с каждым электоральным циклом уменьшается. Никто не оспаривает высокий уровень правосознания нашего народа. Но самого народа становится все меньше, в том числе и благодаря действиям или бездействию ряда государственных чиновников. Поэтому у меня большие сомнения по поводу того, что в декабре явка превысит 50%, как того требует действующее законодательство», — сказал он.

«Уменьшением порога явки мы ни в коем случае не ограничиваем политическую и гражданскую активность населения, его волеизъявление», — заявил депутат Григорий Дьяченко.

«По моему прогнозу, явка на предстоящих в декабре выборах не доберет и до 50%, — сказал парламентарий Олег Петрик. — Что будет потом? Выборы будут признаны несостоявшимися. Это означает, что и после истечения мандата исполнять обязанности главы государства останется действующий президент. И что нам теперь, ждать пока те люди, которые уехали из республики, вернутся и проголосуют?»

«Избиратели, проявляющие безразличие к судьбе своей страны и не участвующие в выборах, нивелируют свободу волеизъявления граждан, обладающих гражданской ответственностью, нарушают их конституционное право избирать. Снижение порога явки не снижает активности населения… Несмотря на отсутствие порога явки в России, она традиционно составляет там свыше 60%», — отметила в свою очередь председатель ЦИК Елена Городецкая.

«Мы все должны быть ответственны перед народом, перед нашими избирателями. Реалии таковы, что избирательная база сохраняется, а избиратели по различным причинам уезжают за пределы республики. Мы же не владеем всей полнотой информации по результатам прошедшей в октябре прошлого года переписи населения, миграционным потокам. К примеру, неизвестно, сколько человек выехало на ПМЖ, а сколько временно покинуло Приднестровье, уехав на заработки. Зато мы в своих избирательных округах видим полупустые дома… Как мы будем выглядеть перед нашими гарантами, если президентские выборы в декабре будут признаны несостоявшимися по причине неявки на избирательные участки необходимого количества избирателей? Одним из механизмов сохранения нашей государственности как раз и является законодательное снижение порога явки на президентских выборах», — заявил спикер парламента Вадим Красносельский.

В итоге за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 38 из 43 депутатов, против высказались лишь двое.

Напомним, очередные президентские выборы в ПМР намечены на декабрь 2016 года.