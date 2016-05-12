Москва, 12 мая, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Совет Думы 16 мая обсудит предложение наградить главу Чечни Рамзана Кадырова почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая сообщил инициатор, глава комитета Госдумы по делам национальности Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»). «Комитет направил документы направляем на рассмотрение Совета Думы, его заседание состоится 16 мая», — сказал Сафаралиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Рамзан Ахматович — знаковый вариант. Он достоин этого, надо поддержать Северный Кавказ, это было бы красиво, чтобы все поняли, что на юге других вариантов нет. Он один из самых пророссийских руководителей во всей РФ. Я с ним общался, он — за честность, правдивость, прозрачность. Он говорит — и решает, делает», — отметил парламентарий.