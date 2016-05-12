Берлин, 12 мая, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) — ведущей партии Германии Детлеф Зайф процитировал в Бундестаге скандальный стих сатирика Яна Бемерманна о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, передает Der Spiegel.

Цитата из к/ф «Синьор Робинзон». Реж. Серджио Корбуччи. 1976. Италия Чтение стихов

Прочтя стих, политик, по его словам, пытался указать на качество сатиры и показать, «что на самом деле скрыто под этим стихотворением». «Если такое используется в детской порнографии или в чем-то похожем, то это переходит границы, которые защищены законами», — говорит Зайф.

Эксперт по юриспруденции от партии «Зеленые» Ренате Кюнаст сказала, что ей «очень стыдно за это здание, что вы прочитали этот текст». Критиковали депутата ХДС и социал-демократы. Зайф мог бы «сэкономить» на стихе, заявил Кристиан Флисек от СДПГ.

Во время дебатов 12 мая депутаты Бундестага обсуждали вычеркивание из уголовного кодекса параграфа 103 об «оскорблении величества». СДПГ выступает за немедленное упразднение нормы, которую нарушил Бемерманн. Союз ХДС/ХСС хочет подождать с решением до 2018 года.