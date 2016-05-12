Тирасполь, 12 мая, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Позиция молдавской делегации стала причиной срыва 12 мая очередного заседания Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», перед началом работы приднестровская сторона выразила свою озабоченность несанкционированными полётами румынских самолетов в Зоне безопасности и настаивала на включении данного вопроса в повестку дня. Однако молдавская сторона уклонилась от диалога по данной теме, в результате заседание было перенесено.

Германская авиация над СССР. июнь 1941

«Делегация Приднестровья обращает внимание на устойчивую позицию молдавской стороны, направленную на срыв заседаний ОКК и расшатывание элементов миротворческой операции», — отметил сопредседатель ОКК от ПМР Олег Беляков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля власти Приднестровья были вынуждены усилить контроль над воздушным пространством республики и перевести подразделения противоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной боеготовности. Это стало реакцией на неоднократные факты несанкционированных полетов румынской авиации над территорией ПМР.

Румынские самолеты осуществляли аэрофотосъемку территории Приднестровья, в том числе военных объектов, по заказу Молдавии. Это происходило без официального согласования с соответствующими структурами ПМР и Объединенной контрольной комиссией.

В Кишиневе утверждают, что речь идет об «актуализации кадастровых и картографических данных». В Тирасполе, однако, уверены, что аэрофотосъемка имела двойное назначение — гражданское и военное.

Отметим, что в 1992 году Румыния фактически принимала участие в агрессии Молдавии против Приднестровской Молдавской Республики.