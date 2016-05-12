Москва, 12 мая, 2016, 19:05 — ИА Регнум. В Москве на пятницу, 13 мая, объявлен «красный» уровень погодной опасности в связи с угрозой заморозков. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Сообщается, что заморозки накроют Тверскую, Ивановскую, Ярославскую и Московскую области. В Московской области заморозки возможны прежде всего в западной и северо-западной части региона.

Гидрометцентр отмечает, что заморозки во второй и третьей декаде мая в этих районах Московской области — обычное явление.

При этом в ведомстве напомнили, что «красный» уровень погодной опасности означает, что погода будет очень опасной и что могут быть крупные разрушения и катастрофы.

Напомним, ранее в Московском регионе действовал оранжевый уровень погодной опасности.