Москва, 12 мая, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Депутаты комитета Госдумы по делам национальности предлагают наградить главу Чечни Рамзана Кадырова почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма», сообщил первый зампред комитета Михаил Старшинов («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, с инициативой выступил глава комитета Госдумы Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»).

kremlin.ru Рамзан Кадыров на приёме у Владимира Путина

«Он — человек, который болеет за Россию. Он заслуживает знака, и наш комитет пришел к выводу, что ему нужно присвоить наш знак», — сказал Старшинов.

Против такого предложения выступили депутаты комитета от КПРФ, в частности депутат Валерий Рашкин сообщил, что как парламентарий вклада Кадырова в развитие парламентаризма не видит. «Вижу только развитие авторитарного режима в Чечне», — сказал он.

Отметим, что после решения комитета документы будут представлены в Совет Думы, где будет принято окончательное решение.