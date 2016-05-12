Минск, 12 мая, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Примерно месячный объём доходов позволит сохранить сокращение расходной части республиканского бюджета на 7−8%. Об этом 12 мая в Могилёве заявил министр финансов Белоруссии Владимир Амарин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра, сокращение расходной части не коснётся социальных расходов, но коснётся таких статей, как дотации местным бюджетам. Амарин отметил, что бюджет будет перерассчитан исходя из среднегодовой стоимости нефти $35−40 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году республиканский бюджет Белоруссии был исполнен с профицитом, и в 2016 году также достигнуты успехи в сокращении госрасходов. При этом сдерживается рост доходов населения и повышаются тарифы госмонополий. Экономический кризис в Белоруссии длится с 2014 года.