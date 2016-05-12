Челябинск, 12 мая, 2016, 20:38 — ИА Регнум. В Челябинской области суд готов вынести приговор магнитогорцу Дмитрию Семакину, обвиняемому в убийстве в феврале 2015 года своих родителей. На данный момент судебное следствие практически завершено. Как сообщили в областном суде, 26 мая подсудимый, для которого прокуратура просит 20 лет строгого режима, выступит с последним словом.

Тюремная решетка

Отметим, что на скамье подсудимых Дмитрий Семакин отвечал за содеянное перед законом не один, а вместе со своим другом и предполагаемым подельником Тимуром Насыровым. Для него прокуратура запросила срок заключения не многим меньше. Если суд поддержит сторону обвинения, Насыров забудет о свободной жизни на 19 лет и 7 месяцев. Все это время он также проведет в условиях строгого режима.

По информации сайта «Первый областной», в ходе судебного следствия были установлены ранее не известные шокирующие подробности. В частности, стало известно, что своих родителей Дмитрий Семакин якобы убил из-за 760 тысяч рублей и трехкомнатной квартиры.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по подозрению в убийстве семейной пары Игоря и Ирины Семакиных их 23-летний сын Дмитрий и его 21-лений друг Тимур Насыров были задержаны в марте 2015 года.

Сам Дмитрий Семакин долго отпираться не стал и сообщил следователям, что уже давно вынашивал план убийства родителей. Он мечтал в один момент покончить с зависимостью от родителей и получить наследство.

Напомним также, что в какой-то момент уже судебного следствия, Семакин вдруг решил вывести из дела своего друга Насырова и заявил, что его он оговорил, а преступление совершил в одиночку. Возможно, решающую роль в принятии такого решения сыграл тот факт, что у Насырова есть малолетний ребенок, который на долгие годы может остаться без отца. Однако в ходе следствия заявление Дмитрия Семакина подтверждения не нашло и были четко установлены роли каждого из подельников. Стало даже известно, что за помощь в убийстве родителей Семакин якобы пообещал своему другу приличную сумму денег.

Игорь и Ирина Семакина пропали 19 февраля. Об их исчезновении заявили родственники пропавших. Через день после начала поисков их автомобиль «Мицубиси Аутлендер» был обнаружен брошенным за городом в поселке Ташбулатово, а еще через два дня полицейские нашли и передали на экспертизу окровавленную одежду, принадлежавшую предположительно пропавшим супругам.