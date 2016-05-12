Тирасполь, 12 мая, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья преодолел вето президента Евгения Шевчука, наложенное на принятый ранее депутатами закон «О международных договорах ПМР». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского парламента, за преодоление президентского вето проголосовали 39 из 43 депутатов.

president.gospmr.ru Евгений Шевчук

Недовольство президента вызвала принятая депутатами поправка, согласно которой за Верховным советом сохранено право принимать решения о признании международного договора рамочной нормой права.

Председатель парламента Вадим Красносельский обратил внимание, что право Верховного совета ратифицировать подписанные международные договоры, то есть придавать документам юридическую силу, прописано в законодательстве ПМР.

Он также привел примеры нарушения президентом данных норм, что повлекло прямую сдачу интересов ПМР. «На основании каких международных договоров на территории республики — в Бендерах и Рыбнице — расположены силовые структуры Республики Молдова, что стало тому причиной? — интересовался спикер. — Нельзя допустить пребывания в ПМР силовых структур другого государства. За сдачу метра приднестровской земли кому-то придется ответить. Я ответственно заявляю, что не допущу сдачи интересов ПМР. Законопроект носит дисциплинирующий характер и принимается для того, чтобы не допустить на территории Приднестровья деятельности каких-либо силовых структур сопредельного государства. Если речь идет о принятии такого рода решений, то они должны быть ратифицированы законодательным органом».

Представители исполнительной власти между тем настаивали, что парламент не должен иметь права ратификации международных договоров, поскольку «согласно конституции внешнюю и внутреннюю политику государства определяет президент». «Такой подход нивелирует полномочия главы государства в сфере внешней политики, а также полномочия правительства по заключению в пределах своих полномочий международных договоров Приднестровской Молдавской Республики», — говорится в пояснительной записке президента относительно наложения вето на закон.

В поддержку данной позиции высказались и все более немногочисленные сторонники Шевчука в депутатском корпусе. «Принимая данный закон, мы ослабляем полномочия президента и делаем шаг к парламентской республике», — заявил депутат Андрей Сипченко.

Парламентарий Андрей Сафонов также опроверг утверждения о том, что депутаты пытаются изменить форму правления: «Депутатов обвиняют в том, что они выступают за парламентскую республику. Это неправда! Позиция Верховного совета VI созыва — ПМР должна оставаться президентской республикой».

В итоге закон был одобрен в ранее принятой редакции и снова направлен на подпись президенту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный совет Приднестровья обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить наличие составов преступлений в действиях должностных лиц ПМР при реализации положений подписанных с Молдавией в 2012 году соглашений о железнодорожном сообщении через территорию Приднестровья и о совместном таможенном контроле на железнодорожных станциях «Бендеры-2» и «Рыбница».

Речь идет о размещении на территории Приднестровья таможенных пунктов Молдавии. Это стало результатом подписанного 30 марта 2012 года приднестровским президентом Евгением Шевчуком и молдавским премьер-министром Владимиром Филатом протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья». Некоторые пункты этого документа посвящены созданию на территории Приднестровья двух совместных зон таможенного контроля.

Депутаты считают, что это протокольное решение является международным договором, и так как содержащиеся в нем нормы противоречат приднестровскому законодательству, документ должен был быть внесен на ратификацию в Верховный совет, чего сделано не было. «Вышеуказанное дает основание предполагать, что приднестровские должностные лица подписанными с властями РМ договоренностями и своими практическими действиями впустили и фактически легализовали на территории Приднестровья молдавские таможенные органы и молдавское таможенное обеспечение для оформления приднестровских товаров в соответствии с молдавским таможенным законодательством. Ввиду этого очевидно напрашивается предположение, что тем самым они перечеркнули все прежние молдо-приднестровские договоренности в таможенной сфере и де-факто согласились с ограничениями внешнеэкономической деятельности Приднестровья, на что, как видится, полномочий не имели», — заявил депутат Антон Онуфриенко.

Он подчеркнул, что, «воспользовавшись действиями должностных лиц Приднестровья, которые проигнорировали статьи конституции о суверенности, независимости, демократичности государства», Молдавия создала на территории ПМР полноценные подразделения своих таможен. Онуфриенко также считает, что тем самым были созданы условия для «выдавливания Приднестровской железной дороги из действующей системы перевозки грузов по территории ПМР», что нанесло непоправимый ущерб экономике Приднестровья.