Анкара, 12 мая, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Турецкая прокуратура начала расследование в отношении лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу. Его подозревают в «подстрекательстве к совершению преступления».

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Поводом для расследования стало выступление оппозиционера, в котором он, обращаясь к правящей Партии справедливости и развития (ПСР), заявил, что она «не сможет совершить переход к президентской системе, не пролив крови».

«Один человек будет говорить, Турция будет молчать. Один человек будет говорить, и человека, которого он захочет, посадят в тюрьму. Переход к такой президентской системе в этой стране вы не сможете совершить, не пролив крови», — отметил Кылычдароглу.

Председатель НРП обладает депутатской неприкосновенность, однако в парламент Турции внесен законопроект, предполагающий ее отмену.