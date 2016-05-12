Брюссель, 12 мая, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую запрет деятельности «Меджлиса крымских татар» в Российской Федерации. ЕП требует отмены этого решения. Об этом сегодня, 12 мая, сообщается на официальном сайте Европейского парламента.

Крымские татары на службе у немцев в годы Великой Отечественной войны

В резолюции сказано, что депутаты Европарламента решительно осуждают решение «так называемого Верховного суда Крыма» от 26 апреля текущего года о запрете меджлиса. ЕП считает, что меджлис является законным и признанным представительным органом этнических крымских татар.

Депутаты ЕП требуют отменить решение о запрете меджлиса, которое, по их мнению, направлено на «системное и целенаправленное преследование крымских татар», а также «попыткой изгнать их из Крыма, который является их исторической родиной».

Также резолюция ЕП снова подтверждает более ранее решение евродепутатов о том, что Крым якобы незаконно аннексирован Россией.

Напомним, Верховный суд Крыма признал организацию «меджлис крымских татар» экстремистской и запретил её деятельность по иску прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Прокурор указывала, что деятельность меджлиса направлена на борьбу с Россией. Кроме того, сами крымские татары давно не считают меджлис своим представительным органом. Практически все общественные организации крымских татар высказались за запрет меджлису говорить от имени народа.

Кроме того, меджлис сотрудничает с такими запрещенными в России организациями, как «Серые волки» и «Хизб-ут-Тахрир». Руководители меджлиса, которые скрываются на Украине, активно участвовали в установлении экономической блокады Крыма. Боевики меджлиса подорвали опоры ЛЭП, по которым в Крым поставлялась электроэнергия с Украины.