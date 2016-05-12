Москва, 12 мая, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение эффективности в сфере гособоронзаказа президент РФ внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Предусматривается предоставление головному исполнителю права на возмещение расходов, связанных с формированием за счет собственных средств запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при получении авансовых платежей от государственного заказчика.

Реализация нормы позволит головным исполнителям погашать кредиты, привлеченные для формирования указанных запасов, до полного исполнения государственного контракта, что исключит предпосылки для увеличения издержек на уплату процентов по кредитам и, как следствие, для роста стоимости продукции по государственному оборонному заказу.

Аналогичным образом предлагается урегулировать вопрос о возмещении исполнителям расходов, связанных с формированием за счет собственных средств запаса продукции, имеющей длительный технологический цикл производства, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа.

Кроме того, определяется порядок уведомления государственным заказчиком уполномоченного банка о размере прибыли, возможной к перечислению головным исполнителем при частичном исполнении им госконтракта, если результатом такого частичного исполнения является принятая государственным заказчиком продукция, а также порядок уведомления уполномоченного банка о размере расходов головного исполнителя, связанных с формированием за счет собственных средств запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа.

Законопроектом устанавливается обязательность заключения контракта хозяйствующим субъектом, занимающим в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа доминирующее положение, при условии отсутствия у него обоснованных экономических или технологических причин для отказа от заключения контракта. За отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика) от заключения контракта предусматривается административная ответственность. Штрафы составят до 1 млн рублей.

Инициативой также предлагается предоставить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) доступ к информации, содержащейся в единой информационной системе государственного оборонного заказа.