Москва, 12 мая, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Налог на тунеядство будет странным сам по себе, считает ведущий аналитик MFX Broker Артем Звягильский. «Если следовать такой логике, то женщина-домохозяйка — это тоже тунеядец, хотя она может быть с утра до вечера загружена работой по домашнему хозяйству или уходу за детьми. Некоторые мужья не хотят, чтобы их жены устраивались куда-то на работу, а посвящали себя семье, детям, творчеству. Получается, их тоже обложить налогом? Но это уже вмешательство в жизнь семьи, попытка государства диктовать семейный уклад», — заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

Плакат против тунеядства. 1920

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Он отметил, что некоторые люди живут на пассивный доход — например, сдают в аренду недвижимость, и «это их выбор и их право». «Наконец, многие люди не трудоустроены, потому что не могут найти работу по специальности или с подходящими условиями. Не будем забывать, что у нас в стране есть безработица — ведь мы не в Советском Союзе живем, где было гарантированное право на труд для всех и каждого. Карать за тунеядство на фоне роста безработицы — это просто нонсенс», — подчеркнул Звягильский.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский полагает, что идея направлена на обложение платежами лиц, имеющих неофициальный заработок, то есть получающих «серую» зарплату. По его словам, в кризисные годы подобные инициативы становятся весьма популярными. Однако он не видит реальных перспектив введения подобного налога — собираемость будет низкой, да и сама природа «тунеядства» и её интерпретация граничит с правами и свободами граждан.

Напомним, что еще в феврале глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство не занимается законами, которые бы касались вопроса тунеядства. И вот 12 мая заместитель главы ведомства Андрей Пудов на международной конференции «Социальное страхование» подтвердил, что в ведомстве начали обсуждать этот вопрос.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб обратил внимание, что меры, аналогичные обсуждаемым Министерством труда, уже с 2015 года предприняты в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», который вступил в действие, как это часто водится, задним числом, с 1 января 2015 года.

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Как говорится в декрете, он издан «в целях стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности и обеспечения исполнения ими конституционной обязанности по участию в финансировании государственных расходов».

Декретом устанавливается обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (в настоящее время — эквивалент 14 тыс. руб.).

Граждане, занимающиеся 183 календарных дня и более в году трудовой и иными установленными декретом видами деятельности (предпринимательской, ремесленной, творческой, адвокатской или нотариальной, деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, выполнением работ по гражданско-правовым договорам, обучением в дневной форме получения образования и т.д.), признаются участвующими в финансировании государственных расходов и, соответственно, освобождаются от уплаты сбора.

Аналитик отметил, что неуплата или неполная уплата сбора влекут наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин (эквивалент 1,4 — 2,8 тыс. руб.) или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ, причем наказание не освобождает от необходимости уплатить сбор.

«Решение было, мягко говоря, неоднозначно воспринято в белорусском обществе, но, как водится, дальше разговоров на кухне и обсуждения в интернете дело не пошло», — добавил Вадим Иосуб.

По мнению вице-президента IFC Financial Center Станислава Вернера, обращение к советскому прошлому и белорусскому настоящему — борьба с неучтенной занятостью и пополнение госказны. «В условиях спада в экономике и роста ставок страховых взносов многие граждане могли уйти в тень и перестать выполнять свои обязательства перед государством. При этом у них осталось право пользоваться минимумом бесплатных благ, на оплату которых идут средства законопослушных налогоплательщиков. «Налог на тунеядство», таким образом, станет стимулом для того, чтобы уменьшить масштабы подобных явлений. Средняя зарплата за месяц в России, по последним данным Росстата, составляет 33 873 руб., а число безработных — 3,5 млн человек (если не считать 1,1 млн граждан, которые зарегистрированы на бирже труда), российский бюджет от этой инициативы Министерства труда может получить почти 40 млрд руб. (если брать опыт Белоруссии, где годовая ставка такого налога эквивалентна трети средней зарплаты за месяц). Это, грубо говоря, половина тех средств, которые были потрачены на государственную поддержку импортозамещения, но не так много на фоне 672 млрд рублей, предусмотренных для выплат пособий по безработице», — резюмировал Вернер.