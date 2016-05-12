Санкт-Петербург, 12 мая, 2016, 18:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области прошло время, когда под новые проекты можно было занимать площадки, освободившиеся закрытыми предприятиями. Сегодня развитие возможно только с помощью индустриальных парков. Об этом сегодня, 12 мая, в ходе первого заседания совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

za-kndr.ru Технопарк Кэсон в КНДР

«К сожалению, время точечных площадок, точечных инвестиций в Ленинградской области прошло. А может быть и к счастью. Мы достаточно быстро, по сравнению с другими регионами Российской Федерации, исчерпали тот потенциал, который нам достался с начала-середины 90-х, когда закрывались ряд крупных и средних предприятий, ориентированных на плановую экономику, и мы могли воспользоваться свободными площадками, производственными мощностями и инженерными сооружениями данных предприятий», — пояснил Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что сегодня практически любое новое производство на территории региона требует дополнительных инвестиций для создания инженерной инфраструктуры, начиная от энергетики, коммунальных площадей, дорог и многого другого. «Мы это видим не только по бизнесу, но и по строительству жилья. Сегодня выживают, преуспевают и развиваются только те компании, которые занимаются комплексным освоением территории», — отметил глава региона.

Губернатор рассчитывает, что «именно технопарки будут локомотивами, которые в ближайшие годы будут тащить на себе инвестиции, экономику» региона.

В этой связи он упомянул нанотехнопарк в Гатчине, технопарки в Тосно и Пикалево. «У нас есть и разные технопарки по форме и размеру. Например, тот технопарк, который мы хотим развивать в Усть-Луге, один из самых больших — площадью в 2,5 тысячи гектар. Делаем ставки как на малый, так и большой бизнес», — сказал глава региона.

Как считают власти Ленобласти, именно индустриальные парки способствуют формированию комфортных условий для организации конкурентоспособных производств, максимально обеспеченных транспортной доступностью, инженерной, коммунальной и иной инфраструктурой.