Чебоксары, 12 мая, 2016, 18:40 — ИА Регнум. В Чувашии с официальным визитом находится делегация из Кировской области во главе с вице-премьером, министром юстиции Романом Берсеневым. Как сообщили ИА REGNUM в Минюсте Чувашии, визит проходит в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами.

cap.ru Кировский вице-премьер Роман Берсенев и министр юстиции Чувашии Надежда Прокопьева

Цель визита — знакомство с деятельностью органов государственной власти Чувашской Республики, обмен опытом по наиболее актуальным направлениям, расширение и укрепление взаимодействия, говорят чувашские власти. В рамках двухдневной программы проходят рабочие встречи в отраслевых ведомствах. В частности, гости изучают опыт оказания государственных услуг, распоряжения государственным имуществом, решения земельных вопросов, взаимодействия с органами местного самоуправления, организации управления региональной информатизацией, ведения лесного хозяйства, лесовосстановления и организации тушения лесных пожаров. Также посетят предприятиями промышленного, агропромышленного, лесного комплекса.

В первый день рабочей поездки гости встретились с членами чувашского правительства, затем состоялась встреча в Министерстве юстиции Чувашии. «На встрече стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере юстиции. В частности, были затронуты вопросы в сфере нормотворческой деятельности органов власти, деятельности ЗАГС, обеспечения деятельности аппарата мировых судей, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, оказания бесплатной юридической помощи и другие вопросы», — говорится в релизе Минюста Чувашии.

Отметим, соглашение между Кировской областью и Чувашией о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве действует с июня 2001 года. По данным чувашских властей, товарооборот с Кировской областью в 2014 году составил 720,7 млн рублей, в том числе ввезено продукции на сумму 411,8 млн рублей, вывезено на сумму 308,9 млн рублей.