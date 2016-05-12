Париж, 12 мая, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих и предотвратить столкновения на демонстрациях по всей Франции против трудовой реформы, передает Associated Press.

fotohomka.ru Французская полиция

Сегодняшние столкновения особенно жесткие, т.к. парламент должен выразить вотум недоверия правительству из-за реформы, которая увеличит рабочий день и облегчит увольнения.

Проходивший под дождем марш через Париж был в целом мирным, но полицейские применили слезоточивый газ против некоторых буйных демонстрантов. Подобные акции проходят в средиземноморском Марселе и Нанте на атлантическом берегу.