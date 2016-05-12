Бухарест, 12 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Румыния и Молдавия достигли договоренности о начале работы с 2017 года первого совместного таможенного контрольно-пропускного пункта на границе. Об этом сообщили на пресс-конференции в Кишиневе главы таможенных служб Молдавии и Румынии Виталий Врабие и Клаудиу Арделяну, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Врабие, речь идет о КПП Кагул-Оанча, а в будущем эта практика может быть внедрена и на других пунктах пропуска. «Эта новая стратегия сократит время досмотра граждан и повысит уровень комфорта для пересекающих границу», — заверил глава таможенной службы Молдавии.

В свою очередь Клаудиу Арделяну уверен, что применение единой процедуры пересечения государственной границы «исключит препятствия на пути граждан и будет способствовать росту товарооборота». «Мы уверены, что этот совместный подход, основанный на взаимном доверии и уважении, даст результаты не только на уровне руководства, но и облегчит процедуру для рядовых граждан, которые по факту и являются адресатами нового метода работы. Это мировая практика, которую мы пытаемся ввести для общей пользы, оперативности и безопасности пересечения границы», — сказал Арделяну.

Всего на молдавско-румынской границе восемь КПП: два железнодорожных и шесть автомобильных. Напомним также, что Кишинев и Киев ранее подписали соглашение об открытии совместного пункта пропуска на границе Украины с Приднестровьем.