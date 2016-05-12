Санкт-Петербург, 12 мая, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Крановщица Тамара Пастухова, которая спасла троих рабочих во время пожара на стройплощадке Западного скоростного диаметра в Петербурге в январе 2016 года, стала гражданкой России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 мая в управлении ФМС по Петербургу и Ленобласти.

mintrans.ru Тамара Пастухова

До этого Пастухова была гражданкой Украины, имеющей вид на жительство в России. В Петербург она приехала из Донецка несколько лет назад.

Тамара Пастухова подала документы на получение российского паспорта. Во вторник, 17 мая, она получит его в пункте миграционной службы в Выборгском районе Петербурга, по месту жительства.

Напомним, пожар вспыхнул 19 января 2016 года при строительстве вантового моста Западного скоростного диаметра (ЗСД) через Петровский фарватер. Машинист башенного крана Тамара Пастухова, рискуя жизнью, спасла троих рабочих: она спустила их в люльке на землю, сама попав в огненную ловушку. Ее эвакуировали спасатели.

22 января министр транспорта Максим Соколов за проявленные мужество и героизм при спасении людей во время пожара отметил Тамару Пастухову знаком «Почетный дорожник России». Затем депутат петербургского ЗакСа Максим Резник обратился к Соколову и губернатору Георгию Полтавченко с просьбой посодействовать в получении Пастуховой российского гражданства.

Тамара Пастухова родилась в 1951 году в Уфе, но многие годы жила под Донецком, несколько лет работает в Петербурге. Рабочий стаж Пастуховой — 46 лет. У нее четверо детей и восемь внуков. Ее зять и внук тоже работают крановщиками.