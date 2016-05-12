Калуга, 12 мая, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Согласно декларации, размещенной на официальном портале органов госвласти Калужской области, губернатор Анатолий Артамонов заработал в 2015 году более 6 млн 383 тысяч 146 рублей, сообщает 12 мая корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области.

В 2014 году губернатором было заработано немногим более 3 млн 872 тысяч рублей. При этом его за год увеличился почти в 1,7 раза. В собственности у калужского губернатора числится жилой дом на 442 кв.м., снегоход Turbo Touring и автомобиль Газ-21.

Супруга губернатора Зоя Артамонова заработала в пролом году около 2 млн 283 тысяч рублей. В 2014 году доход первой леди Калужской области составил более 1 млн 676 тысяч рублей. В собственности супруги губернатора находится автомобиль Lexus RX 450-H и квартира на 54,7 кв.м.

Декларации о доходах заместителей губернатора и министров областного правительства пока не опубликованы.