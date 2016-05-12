Париж, 12 мая, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Парижа, чтобы выразить свое несогласие с трудовой реформой, которую правительство Франции пытается продавить в парламенте, передает Associated Press.

Демонстрация французского пролетариата. 1934

Лидер профсоюза Force Ouvrière (FO) Жан-Клод Майли отметил, что у правительства «нет большинства в парламенте, в том числе среди социалистов, и они говорят, что закон — социальный прогресс. Но он полностью анахроничен».

Толпа, окруженная большим количеством полицейских, покинула площадь Денферт-Рошеро и направилась в сторону нижней палаты парламента Франции, где сегодня вечером правительство ожидает вотум недоверия.