Красноярск, 12 мая, 2016, 18:14 — ИА Регнум. В списках владельцев офшорных компаний, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), оказались имена бизнесменов и высших чиновников Красноярского края. Опубликованная информация представляет собой документацию панамской юридической компании Mossack Fonseca & Cо., занимающейся офшорами, регистрируемых за рубежом с целью ухода от налогов.

krskstate.ru Виктор Томенко

В числе 6285 лиц, упоминаемых в документах в качестве российских владельцев офшоров, названы имена высокопоставленных чиновников из Красноярского края. Например, в качестве акционеров зарегистрированной в 2005 году на Британских Виргинских островах компании IDC Strike Invest Ltd. указаны Виктор Томенко, Игорь Айзенберг и Владимир Кедринский — полные тезки председателя правительства Красноярского края, руководителя краевого агентства по управлению государственным имуществом и главы представительства «Норильского никеля» в Красноярске. Биографии Томенко и Айзенберга также связаны с «Норникелем».

Пресс-секретарь председателя правительства Красноярского края Татьяна Турыгина в беседе с ИА REGNUM подчеркнула, что речь идет о событиях десятилетней давности. «Это было десять лет назад, еще до работы Виктора Томенко на госслужбе. Когда он работал в бизнесе, то являлся акционером как российских, так и зарубежных компаний», — сказала она.

Томенко возглавил правительство края в 2012 году, а до того с 2004 года руководил заполярным филиалом «Норникеля». В целом же он отработал в «Норникеле» 22 года.

По словам Турыгиной, покинув должность топ-менеджера металлургической компании и перейдя на работу в правительство Красноярского края, Томенко привел все свои личные активы в соответствие требованиям российского законодательства о государственной службе. «На сегодняшний день никаких акций у него нет. В 2010 году, когда он пришел на работу в правительство, он привел свои активы в соответствие с требованиями законодательства о госслужбе. Поэтому, эта информация правильная, но, мягко говоря, устаревшая», — пояснила она.

Собеседница ИА REGNUM добавила, что в течение шести последних лет у Томенко «никаких акций в российских или иностранных компаниях, либо иного участия в коммерческих организациях нет, что ежегодно подтверждается его декларациями об имуществе и доходах».

«Учитывая то, что в данный момент Виктор Петрович находится в отпуске, предоставить более точную информацию за тот период я не могу», — отметила Турыгина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, официальный доход Томенко в 2015 году составил около 9,4 млн рублей. Также в его собственности находятся две квартиры совокупной площадью 347,2 кв. м и легковой автомобиль Lexus GS 450Н, а в пользовании — жилой дом площадью 131,6 кв. м.

Айзенберг работал в представительстве «Норникеля» в Красноярске с 1998 по 2009 годы, после чего был назначен представителем губернатора на севере Красноярского края, а в 2014 году возглавил краевое агентство по управлению государственным имуществом.

В агентстве по управлению госимуществом в ответ на обращение ИА REGNUM попросили адресовать информационный запрос в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края. Заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы краевого правительства Надежда Новикова сообщила, что Айзенберг на данный момент находится в отпуске и ответ на запрос будет возможет только после его выхода на работу.

Также в базе данных Mossack Fonseca & Cо. фигурируют имена бывшего министра промышленности Красноярского края Дениса Пашкова, входивших в совет директоров ОАО «РУСАЛ-Ачинск» Виктора Широкова и Валентина Широкова, совладельца «Норд-Авиа» Георгия Чебурашкина.