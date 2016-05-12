Ставрополь, 12 мая, 2016, 18:13 — ИА Регнум.



pixabay.com Вечный огонь

В городе Кисловодске (Ставропольского края) девушка выложила в соцсеть фотографию, на которой она прикуривает от «Вечного огня». Этим инцидентом занялась прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Девушка разместила свое фото в соцсетях, но после его удалила. Однако фотография была сохранена и вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Девушка озаглавила фото «Нашла выход из ситуации, когда нет зажигалки», не подумав о том, что оскверняет мемориал.

«По указанию прокурора Ставропольского края начата проверка информации об инциденте у Вечного Огня в городе Кисловодске», — сообщили в региональной прокуратуре. По указанию главы ведомства Юрия Турыгина проверка начата незамедлительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема осквернения памятников и мемориалов не редка для Ставрополья. Напомним, в апреле двое мужчин получили один год в колонии общего режима за осквернение мест захоронения погибших при фашистской оккупации солдат и офицеров Красной Армии в селе Донском Труновского района Ставрополья. Мужчины, чтобы согреться, сожгли возложенные цветы на мемориал «Вечная Слава» в парке, который является братской могилой солдат и офицеров Красной Армии, погибших в период фашисткой оккупации района в 1942 — 1943 годы.

А 9 мая 2013 года в Ставрополе несколько молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет во время празднования Дня Победы устроили фотосессию у мемориала героям Великой Отечественной войны «Танк Т-34» с куклой, предназначенной для сексуальных утех. Тогда 22-летний студент одного из ставропольских вузов, 28-летний житель Ставрополя получили условные сроки наказания. Ещё один из участников «фотосессии» отчислен из университета.