Киев, 12 мая, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил иск о признании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщается сегодня, 12 мая, на сайте общественного проекта «Открытый суд», руководитель которого — Станислав Батрин подал подобный иск.

Цитата из к/ф «Мимино. Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Суд

Батрин хотел юридически закрепить обвинения России в нападении на Украину. В судебном процессе принимали участие представители Службы безопасности Украины, МИД, Минобороны, Минюста, антитеррористического центра СБУ, генеральной прокуратуры, посольства России на Украине и администрации президента Украины.

Истцы добивались признания фактов «вторжения/нападения вооруженных сил России на территорию Украины», «блокады портов, побережья или воздушного пространства, нарушения коммуникаций Украины», «аннексии части территории Украины», «отправки вооруженных групп регулярных или нерегулярных сил, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против Украины».

Батрин рассказал, что МИД Украины и генеральная прокуратура не были против признания «факта вооруженной агрессии России против Украины». Однако, правовую вакханалию прервал представитель президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что глава государства категорически против признания какой-либо агрессии против Украины.

В итоге суд в иске отказал.