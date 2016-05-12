Москва, 12 мая, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уклонилась от прямого ответа на вопрос армянского журналиста о том, продолжает ли Россия поставки оружия Азербайджану.

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На брифинге 12 мая журналист из Армении процитировал посла России в Армении Ивана Волынкина, который 9 мая, комментируя слова вице-премьера РФ Дмитрий Рогозина, что Россия продолжает продавать оружие Азербайджану заявил, что «опять продавать — это не значит, что продаёт». При этом армянский журналист заявил, что в руководстве Армении слова дипломата расценили так, что Россия больше не продаёт вооружения Азербайджану.

В ответ Захарова заявила, что не нужно ловить какие-то нюансы, пытаться искать в словах двойной, тройной смысл. «Вы знаете, что Россия ведет военно-техническое сотрудничество на четкой международно-правовой основе и конечно двухсторонней правовой основе. Наше военно-техническое сотрудничество развивается открыто», — заявила представитель МИД России.

Она подчеркнула, что позиция российского руководства по этому вопросу была чёткая, «люди и официальные представители, которые занимаются вопросом военно-технического сотрудничества дали абсолютно чёткие, исчерпывающие формулировки».

При этом она дала понять, что несмотря на военно-техническое сотрудничество России со сторонами конфликта, Москва на протяжении последних лет делала шаги, которые приближали стороны к поиску окончательного решения.

«Мы прекрасно понимаем сложность ситуации (в Нагорном Карабахе — ИА REGNUM ), и мы понимаем в том числе, какие методы действительно, реально, а не на словах, могут привести к успокоению ситуации. К этим методам относится прежде всего политико-дипломатическое урегулирование, намерение, желание сторон, при конечно поддержке посредников Минской группе ОБСЕ глубоко решать имеющиеся проблемы и вести дело к урегулированию», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Во время недавнего интервью австрийской газете «Die Presse» заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, в ответ на вопрос о продаже российского оружия сторонам конфликта, заявил: «Армянская сторона неоднократно поднимала этот вопрос, в том числе президент страны. Мы понимаем, что происходит, и у нас есть все основания быть недовольными. Россия говорит, что если она не будут продавать оружие, это будет делать кто-то другой. Я за ввод полного эмбарго на поставки оружия всем сторонам конфликта в регионе. Три страны-члены Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция), могут добиться этого в Совете Безопасности ООН. Это было бы правильно».