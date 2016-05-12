Москва, 13 мая, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 13 мая, Госдума обсудит законопроект о хостелах, сообщает ИА REGNUM. Предлагается законодательно запретить использование жилого помещения для размещения гостиниц, а также использовать его для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению.

rekvizit.info Хостел

Авторы законопроекта — члены комитета Госдумы по ЖКХ — обратили внимание на то, что согласно действующему законодательству функциональным назначением жилого помещения является проживание граждан. Жилищный кодекс разрешает гражданам использовать свое жилье для осуществления ими профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, без перевода его в нежилое помещение. При этом депутаты обратили внимание на то, что согласно Жилищному кодексу возможно лишь совмещение проживания в квартире и осуществление в ней какой-либо профессиональной (предпринимательской) деятельности: адвокатской или нотариальной практики, репетиторской и так далее.

При этом пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями.

Авторы инициативы указали, что при этом отношения в сфере гостиничного обслуживания не относятся к жилищным правоотношениям, регулируемым нормами ЖК, квалифицируются как отношения по оказанию возмездных услуг и регламентируются нормами главы 39 Гражданского кодекса РФ.

Деятельность по оказанию гостиничных услуг может осуществляться лишь после перевода жилого помещения (или совокупности жилых помещений) в нежилое и оснащения его оборудованием, необходимым для оказания потребителям услуг надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для принятия на хранение денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров, отмечают депутаты. Жилищный кодекс не исключает возможности перевода в нежилое помещение квартиры в многоквартирном доме при условии, что такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.