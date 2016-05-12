Кострома, 12 мая, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В рамках реализации областной программы развития физической культуры и спорта в Костроме будет построено четыре спортивных объекта общей стоимостью 120 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, средства на эти цели выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

pixabay.com Футбольная площадка

В Костроме появится физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом на улице Бульварной. На его строительство в регион привлечено 70 млн рублей федеральных средств, еще 18 миллионов софинансируют областной и местный бюджеты.

Еще 36 миллионов выделят из городского бюджета на строительство трех открытых многофункциональных спортивных площадок при школах №1 на улице Боровой, №5 на улице Юношеской и №14 на улице Линейной. Площадки будут предназначены для игровых видов спорта. Единовременно на них смогут заниматься более 120 человек. Начать возведение объектов планируется в июле, ввести в эксплуатацию — до конца 2016 года.