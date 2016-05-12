Брянск, 12 мая, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Брянской области готовятся к принятию поправки в закон «Об инвестиционной деятельности в Брянской области», согласно которым для крупных инвесторов вводится новая льгота — предоставление земельных участков в аренду без торгов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. По данным депутатов, такие меры должны значительно снизить административные барьеры при реализации крупных инвестиционных проектов.

b2bmaster.ru Земельный участок

Члены комитета Брянской областной думы по бюджету, налогам и экономической политике рекомендовали принять законопроект во втором и третьем чтении.

ИА REGNUM отмечает, что в 2015 году 32 предприятия, реализующие инвестиционные проекты в Брянской области, воспользовались льготами по налогам, перечисляемым в областной бюджет. Всего сумма льгот составили чуть менее 950 млн рублей. При этом предприятия освоили около 10 млрд рублей и заплатили налогов на 4,8 млрд. Их них в областной бюджет было перечислено 1,6 млрд рублей.